Официально: Каспер Шмейхель — игрок «Ниццы»

Вратарь «Лестера»перешел в «Ниццу», сообщает официальный сайт французского клуба.

35-летний датчанин подписал контракт на три сезона. Сумма трансфера составила один миллион евро без учета бонусов.

С 2011 года Шмейхель выступал за «Лестер», в составе которого в 2016 году стал чемпионом Англии. Всего на его счету 478 матчей за английскую команду, в которых он пропустил 586 голов.

В прошлом сезоне Лиги 1 «Ницца» заняла пятое место и сыграет в Лиге конференций. Ранее было объявлено о переходах в команду полузащитников Алексиса Бека-Бека из московского «Локомотива» и валлийца Аарона Рэмси, последним клубом которого был туринский «Ювентус».