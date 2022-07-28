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    Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити» может подписать защитника португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает Marca.

    Алехандро Гримальдо
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    Алехандро Гримальдо

    По данным источника, английский клуб рассматривает испанца как альтернативу Марку Кукурельи, если вдруг с последним сорвётся сделка.

    Алехандро начинал свою карьеру в футбольной школе «Валенсии». В 2008 году он вошёл в молодёжную систему «Барселоны». Он стал самым молодым игроком (15 лет и 349 дней), когда-либо выходившим на поле в Сегунде.

    В декабре 2015 года Гримальдо договорился о переходе в португальскую «Бенфику» за € 1,5 млн и присоединился к новому клубу в январе следующего года.

    В прошлом сезоне защитник забил шесть голов и сделал девять результативных передач в 47 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

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