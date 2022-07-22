Кержаков: Абаскалю будет тяжело в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился мнением об игрепод руководством

«Испанец выстраивает игру так, как привык. Два центральных защитника. Контроль мяча. Мы видим, что теперь его не выносят абы куда, а разыгрывают от ворот. Это базовые вещи, которые бросаются в глаза. Но пока у "Спартака" не все получается. Тот же "Зенит" за счет скорости его фактически разорвал.

Ну, а матч в Грозном лишний раз показал, что на поле все решают личности. Вот вышел Мозес на замену в концовке — и не только забил роскошный гол, но и сразу добавил команде скорости. Если наберет форму и никуда не уедет, у "Спартака" будет больше креатива в атаке.

Конечно, многое зависит еще и от Промеса, которому Абаскаль пока ищет место на поле. Что в нынешней схеме весьма непросто. В матче с "Ахматом" голландца было слишком много. Наверное, хотел поскорее забить первый гол в сезоне, оттого и перетягивал одеяло на себя. А в каких-то эпизодах вообще оказывался там, где не должен находиться. Но это взгляд со стороны. Я же не знаю, какое задание дал ему Абаскаль.

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Любому тренеру необходимо время, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Поверьте, даже за год команду не создашь. Нужно минимум два сезона. Тогда игроки уже привыкнут к новым требованиям, а ты методом проб и ошибок начнешь понимать, кто полезнее на той или иной позиции.

Если руководство в тебя верит и готово ждать — супер! Но многим не хватает терпения, хотят результат здесь и сейчас. В "Спартаке" регулярно срабатывает второй вариант. Поэтому Абаскалю будет тяжело», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».