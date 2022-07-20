Мостовой: Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением игроках московского «Спартака»

«Что касается Зиньковского, то надо подождать и посмотреть. Хотя я очень удивился, когда узнал, что ему уже 26 лет. Думал, парню от силы 22.

А вот на Михаила уже делается ставка, он постоянно в составе. Правда, в каких-то играх явно выпадал. Но у него есть хорошие качества. Нужно только немножко заматереть.

Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. Того, что требуется в ведущих европейских чемпионатах.

Когда я в 21 год приехал в "Бенфику" и вышел на тренировку, мне в ноги сзади моментально въехали, причем в бутсах с огромными шипами. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: "А чего ты ждал? Я тоже хочу играть". Головин уже возмужал в "Монако". Попробуй толкни его, он себя в обиду не даст. Вот этого не хватает молодежи. Тому же Захаряну надо прибавить в мужественности, злости», — приводит слова Мостового RT.