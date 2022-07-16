Форвард «Боруссии М» Брил Эмболо перешел в «Монако»

25-летний швейцарский нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии»стал игроком «Монако». Об этом сообщает пресс-служба «монегасков» на официальном сайте клуба.

«Я очень рад присоединиться к "Монако" и стать частью этого великолепного проекта. Хотел бы поблагодарить руководство за предоставленную мне возможность присоединиться к такому великому клубу. Я хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свой вклад в команду. С нетерпением жду возможности познакомиться с одноклубниками и Лигой 1, уровень которой постоянно развивается», — заявил Эмболо после перехода.

Согласно данным источника трансфер Эмболо обошёлся «Монако» в € 12,5 млн. В прошлом сезоне за «Боруссию» игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами.