Источник: «Барселона» и Дембеле в шаге от соглашения

Вингерблизок к заключению нового контракта с, сообщает Diario Sport

В результате очередных переговоров позиции сторон сблизились настолько, что для закрытия сделки не хватает одного шага — одобрения от директора Матеу Алемани, который изначально выступал против продолжения сотрудничества с игроком.

«Барса» хочет как можно скорее решить этот вопрос, чтобы Дембеле с первого дня предсезонной подготовки приступил к работе с командой.

Утверждается, что главный тренер Хави сыграл ключевую роль в процессе нахождения компромисса.

Согласно данным источника, Усман будет зарабатывать на 40% меньше, чем прежде. Его зарплата примерно будет соответствовать той, что получает вингер Анссумане Фати.

Напомним, ранее Дембеле стал свободным агентом. Если «Барселонаа» договорится с игроком о контракте, его придется регистрировать как новый трансфер.