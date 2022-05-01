Гендиректор «Зенита» об отстранении российских команд: Детсадовский предлог. Мы это запомним

Генеральный директор «Зенита»поддержал мнение президента УЕФА, который считает, что российские футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине.

«Не хочу комментировать, чтобы не спугнуть. Но если посмотреть на заявления Чеферина, то он очень правильную вещь сказал. Что спортсмены, в данном случае футболисты, не должны ни в коем случае страдать.

А если вернуться к истокам, спорт всегда провозглашался вне политики. К сожалению, этот принцип в последнее время стал нарушаться. А с нашими паралимпийцами оказался просто попран. Они уже приехали на Игры. Наши пловцы, футболисты…

"Спартаку" не дали играть в Лиге Европы. Нашей сборной не дали шанса под — извините — детсадовским предлогом, что кто-то не хочет с россиянами играть. Мы это запомним», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, УЕФА и ФИФА в конце февраля отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.