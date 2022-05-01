Газизов: Если «Уфа» вылетит из РПЛ, клуб перестанет существовать

Генеральный директороценил шансы команды остаться в РПЛ.

«Я не знаю, какие будут стыки. Знаю одно — у нас уехали три иностранца. Остальные иностранцы без настроения, и это видно.

Это отражается на тренировочном процессе. Может, у кого-то другие настроения. Но у нас ребята получают небольшие зарплаты. Их тут ничего не держит.

Почему они остаются? Мы попросили, иначе бы нам вообще было некем играть.

Я слышал мнение экспертов, которые говорят, что спортивный принцип не будет нарушен.

Вот, что хочу сказать — мы все сборы проводили с определенными игроками. Наигрывали схемы. Это все ломается.

Если бы оно ломалось на футбольном поле — это был бы спортивный принцип. Но оно ломается из-за ситуации, которую мы не контролируем.

Мы находимся там, где заслужили. Нельзя сказать, что что-то незаслуженное. У нас есть еще три игры, их надо выигрывать.

Я придерживаюсь мнения, что если "Уфа" вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю.

Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили.

Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в премьер-лиге», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 27 матчах.