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    Газизов: Если «Уфа» вылетит из РПЛ, клуб перестанет существовать

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил шансы команды остаться в РПЛ.

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    «Я не знаю, какие будут стыки. Знаю одно — у нас уехали три иностранца. Остальные иностранцы без настроения, и это видно.

    Это отражается на тренировочном процессе. Может, у кого-то другие настроения. Но у нас ребята получают небольшие зарплаты. Их тут ничего не держит.

    Почему они остаются? Мы попросили, иначе бы нам вообще было некем играть.

    Я слышал мнение экспертов, которые говорят, что спортивный принцип не будет нарушен.

    Вот, что хочу сказать — мы все сборы проводили с определенными игроками. Наигрывали схемы. Это все ломается.

    Если бы оно ломалось на футбольном поле — это был бы спортивный принцип. Но оно ломается из-за ситуации, которую мы не контролируем.

    Мы находимся там, где заслужили. Нельзя сказать, что что-то незаслуженное. У нас есть еще три игры, их надо выигрывать.

    Я придерживаюсь мнения, что если "Уфа" вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю.

    Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили.

    Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в премьер-лиге», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

    Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 27 матчах.

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