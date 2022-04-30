«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать

Сражаясь на трех фронтах, он уже завоевал Кубок Лиги. Нет никаких сомнений в том, что именно Клопп является главной движущей силой успеха «Ливерпуля», и с мыслью о его скором уходе уж никак не могли согласиться болельщики. Теперь, к счастью для них, эта возможность отсрочена. И вот почему:
«Ливерпуль» останется среди лидеров АПЛ
С немецким наставником во главе и ресурсами, которые приносит регулярное участие в Лиге чемпионов и АПЛ, мерсисайдцам потребуется нечто выдающееся (например, то, что было в прошлом сезоне), чтобы они сдали свои нынешние позиции.
С Клоппом у руля после 2024 года «Красным» не гарантирован больший успех — никто не гарантирует, — но это настолько близко к гарантии, насколько только возможно. Посему ожидается продолжение хороших времен в «Ливерпуле» — именно поэтому ему было так заманчиво остаться.
«Ливерпулю» гарантированы качественные трансферы
Одной из главных причин того, что команда добилась такого успеха в течение последних нескольких сезонов, — это успех трансферной политики клуба, и Клопп, без сомнения, играет в этом большую роль.
Перешел бы ли Тиаго Алькантара к другому тренеру? Возможно, но нет никакой гарантии. Это, похоже, касается и многих других исполнителей, включая Вирджила ван Дейка, которого именно немец убедил перебраться на «Энфилд».
Кто бы ни пришел в «Ливерпуль» вслед за Клоппом, перед ним стояла большая задача, чтобы соответствовать его умению переманивать игроков на трансферном рынке. Теперь FSG отложила решение этой проблемы как минимум еще на два года.
Противостояние с Гвардиолой станет лучшим в истории
Рулевой «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола также недавно предположил, что он готов остаться в клубе после завершения текущего контракта, который истекает в 2023 году.
Если два, пожалуй, лучших на сегодня тренера в мире, отвечающие за две, пожалуй, лучшие команды в мире, останутся на своих местах, это обещает стать чрезвычайно положительным моментом для обоих конкурентов и всего английского футбола.
Уже есть аргументы в пользу того, что «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — лучшее противостояние в истории (конечно, это соперничество с лучшим качеством). Если не только Клопп, но и Гвардиола останется в своих клубах после 2023 года, это почти наверняка останется в силе.
Задача для «Манчестер Юнайтед» усложняется
Для остальных клубов английской Премьер-лиги то, что Клопп, и Гвардиола останутся в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» соответственно, — это не то, что они хотели бы услышать.
Тем не менее, для такого спящего гиганта, как «Манчестер Юнайтед», который пытается перестроиться и вернуться на былые позиции, это особенно актуально, поскольку его задача становится намного более сложной после подписания Клоппом нового соглашения.
Возможно, у «Красных Дьяволов» была надежда, что уход немца немного уравняет качество команд и понизит класс «Ливерпуля» (хотя так это или нет, еще неизвестно — зависит от изменений в «МЮ»). Однако без этого несбывшегося проблеска надежды работа нового рулевого манкунианцев Эрика тен Хага будет явно сложнее.