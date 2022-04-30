«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать

Юрген Клопп продлил с «Ливерпулем» контракт еще на два года. Разбираемся, какие выводы из этого напрашиваются.

Наставникзначительно воодушевил руководство клуба, согласившись продлить свой контракт до 2026 года. При этом немец официально решил, что его будущее связано с Мерсисайдом еще немного. Тренер намекнул боссам «Красных», что готов поговорить о продлении, и владельцы из компании FSG не заставили себя долго ждать, чтобы прийти к соглашению с рулевым команды.

Сражаясь на трех фронтах, он уже завоевал Кубок Лиги. Нет никаких сомнений в том, что именно Клопп является главной движущей силой успеха «Ливерпуля», и с мыслью о его скором уходе уж никак не могли согласиться болельщики. Теперь, к счастью для них, эта возможность отсрочена. И вот почему:

«Ливерпуль» останется среди лидеров АПЛ

С немецким наставником во главе и ресурсами, которые приносит регулярное участие в Лиге чемпионов и АПЛ, мерсисайдцам потребуется нечто выдающееся (например, то, что было в прошлом сезоне), чтобы они сдали свои нынешние позиции.

С Клоппом у руля после 2024 года «Красным» не гарантирован больший успех — никто не гарантирует, — но это настолько близко к гарантии, насколько только возможно. Посему ожидается продолжение хороших времен в «Ливерпуле» — именно поэтому ему было так заманчиво остаться.

«Ливерпулю» гарантированы качественные трансферы

Одной из главных причин того, что команда добилась такого успеха в течение последних нескольких сезонов, — это успех трансферной политики клуба, и Клопп, без сомнения, играет в этом большую роль.

Перешел бы ли Тиаго Алькантара к другому тренеру? Возможно, но нет никакой гарантии. Это, похоже, касается и многих других исполнителей, включая Вирджила ван Дейка, которого именно немец убедил перебраться на «Энфилд».

Кто бы ни пришел в «Ливерпуль» вслед за Клоппом, перед ним стояла большая задача, чтобы соответствовать его умению переманивать игроков на трансферном рынке. Теперь FSG отложила решение этой проблемы как минимум еще на два года.

Противостояние с Гвардиолой станет лучшим в истории

Рулевой «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола также недавно предположил, что он готов остаться в клубе после завершения текущего контракта, который истекает в 2023 году.

Если два, пожалуй, лучших на сегодня тренера в мире, отвечающие за две, пожалуй, лучшие команды в мире, останутся на своих местах, это обещает стать чрезвычайно положительным моментом для обоих конкурентов и всего английского футбола.

Уже есть аргументы в пользу того, что «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — лучшее противостояние в истории (конечно, это соперничество с лучшим качеством). Если не только Клопп, но и Гвардиола останется в своих клубах после 2023 года, это почти наверняка останется в силе.

Задача для «Манчестер Юнайтед» усложняется

Для остальных клубов английской Премьер-лиги то, что Клопп, и Гвардиола останутся в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» соответственно, — это не то, что они хотели бы услышать.

Тем не менее, для такого спящего гиганта, как «Манчестер Юнайтед», который пытается перестроиться и вернуться на былые позиции, это особенно актуально, поскольку его задача становится намного более сложной после подписания Клоппом нового соглашения.

Возможно, у «Красных Дьяволов» была надежда, что уход немца немного уравняет качество команд и понизит класс «Ливерпуля» (хотя так это или нет, еще неизвестно — зависит от изменений в «МЮ»). Однако без этого несбывшегося проблеска надежды работа нового рулевого манкунианцев Эрика тен Хага будет явно сложнее.