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    Эшли Янг: Не планирую завершать карьеру. 36 — всего лишь цифра

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    36-летний полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

    Эшли Янг
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    Эшли Янг

    «Я нахожусь в хорошей форме, не сбавляю темпа ни на минуту, могу продолжить работать в том же духе. На днях я разговаривал с агентом, сказал ему, что вполне могу выступать до 40 лет. Всем говорю, что в ближайшее время не планирую завершать карьеру. Как я уже сказал, я нахожусь в хорошей форме, могу выходить на поле. Знаю, что могу и дальше выступать, 36 — это всего лишь цифра», — цитирует Янга Birmingham Mail.

    В текущем сезоне 36-летний защитник сыграл за «Астон Виллу» в 23 матчах во всех турнирах, сделав 2 голевые передачи. После 32 матчей «львы» занимают 15-е место в АПЛ, набрав 37 очков.

    Напомним, Янг перешёл в «Астон Виллу» из «Интера» в июле 2021 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

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