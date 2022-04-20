«Фулхэм» досрочно вышел в АПЛ

разгромил «Престон» (3:0) в 43-м туре Чемпионшипа и досрочно обеспечил себе место в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу.

На девятой минуте встречи счет открыл форвард «дачников» Александр Митрович. На 34-й минуте полузащитник Фабиу Карвалью упрочил преимущество хозяев в счете. Через семь минут Митрович оформил дубль и установил итоговый счет встречи.

«Фулхэм» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Таким образом, за три тура до конца нынешнего розыгрыша турнира лондонский клуб стал недосягаем для занимающего третье место «Хаддерсфилда» (73).

Напомним, из АПЛ «Фулхэм» вылетел по итогам сезона-2020/21. Команда заняла 18-е место.