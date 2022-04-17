ПСВ — «Аякс»: счет 2:1, обзор голов

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    ПСВ обыграл «Аякс» в финале Кубка Нидерландов со счетом 2:1.

    Эрик Гутьеррес
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    Эрик Гутьеррес

    «Аяксиды» вышли вперед благодаря голу Райана Гравенберха. Эрик Гутьеррес сравнял счет, а гол Коди Гакпо подарил ПСВ 10 Кубок страны.

    Футбол. Нидерланды. Кубок
    ПСВ — Аякс 2:1
    Голы: 0:1 Райан Гравенберх (23'), 1:1 Эрик Гутьеррес (48'), 2:1 Коди Матес Гакпо (50') ПСВ: Ивон-Ландри Мвого, Мауро Жуниор, Джордан Тезе, Андре Рамальо Силва, Филипп Макс, Эрик Гутьеррес, Ибраим Сангаре, Джой Веерман (Рицу Доан, 69'), Марио Гётце, Коди Матес Гакпо (Брума, 68'), Эран Захави (Йорбе Вертессен, 81') Аякс: Брайан Бробби, Душан Тадич, Дави Классен (Mohammed Kudus, 86'), Стивен Бергёйс (Мохаммед Ихаттарен, 86'), Райан Гравенберх, Эдсон Альварес (Перр Схюрс, 72'), Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Юрриен Тимбер, Нуссайр Мазрауи (Себастьен Аллер, 72'), Мартен Стекеленбург Предупреждения: Лисандро Мартинес (18'), Филипп Макс (63'), Райан Гравенберх (81'), Джордан Тезе (88'), Марио Гётце (90 + 3')

    «Аякс» является рекордсменом Нидерландов по количеству побед в Кубке. У голландцев 20 трофеев.

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