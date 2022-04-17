Пирло может возглавить португальскую «Брагу»

Бывший капитан «Милана» и «Ювентуса»в ближайшее время может возобновить тренерскую деятельность.

По информации A Bola, Пирло предложили возглавить «Брагу».

Руководство португальского клуба рассчитывает, что 42-летний итальянец займет пост главного тренера по окончании текущего сезона.

Тренерский опыт Пирло на данный момент ограничивается одним годом работы в «Ювентусе». В сезоне-2020/2021 туринский клуб под его руководством занял четвертое место в чемпионате Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в миланский «Интер».