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    Колосков: Пока у нас нет официального разрешения от ФИФА на проведение игры с Ираном

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о переговорах с ФИФА по организации товарищеского матча с Ираном.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Напомним, что сборные России и Ирана планируют провести товарищескую встречу 2 июня в Дохе (Катар).

    «Пока у нас нет официального разрешения от ФИФА на проведение этой игры.

    По уставу требуется разрешение международной федерации футбола на проведение игры между командами из разных конфедераций.

    Знаю, что РФС такое разрешение запросил. Но у меня нет информации, что мы получили согласие от ФИФА.

    Конечно, было бы хорошо сыграть в Катаре. Действительно, получится определенное присутствие сборной России.

    Такие товарищеские игры просто необходимы. Санкции — это вещь невечная, команду надо готовить», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

    28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

    Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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