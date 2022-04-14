В полуфинал прошли, но осадок остался. «Мерсисайдцы» выдали неуверенный матч против «Бенфики»

Несмотря на выход команды Юргена Клоппа в следующую стадию турнира, вопросы к ней все же остались. Особенно, если учитывать, что из четырех ударов в створ соперник реализовал три.

Ход матча

10' В начале встречи команды не стали форсировать события и за 10 минут не было ни одного опасного момента.

13' «Бенфика» была близка к тому, чтобы открыть счет. Эвертон хорошо пробил будучи перед штрафной, но не попал в верхний дальний угол.

20' Луис Диас неплохо прорвался по правому флангу и прострелил на ближнюю штангу, но партнеры в штрафной дважды не смогли переиграть вратаря.

21' Игроки «Ливерпуля» открыли счет после углового. Константинос Цимикас хорошо навесил с левого фланга на голову Ибраима Конате, который точно пробил головой в ближний от себя угол.

Ибраима Конате Twitter Лиги чемпионов

23' Дарвин Нуньес вышел один на один с Алисоном и перебросил мяч через него, однако арбитры гол не засчитали. Был замечен офсайд.

27' Одиссеас Влаходимос сделал отличный сейв после пушечного удара под перекладину в исполнении Луиса Диаса.

30' Опять момент после углового. Во время атаки вторым темпом мяч был направлен на линию вратарской, откуда Роберто Фирмино почти впритык пробил головой. Над перекладиной прошел мяч.

32' Гонсало Рамос оказался вне поля зрения защитников «Ливерпуля» и получив передачу от партнера, без труда расстрелял ворота Алисона.

Гонсало Рамос Twitter Лиги чемпионов

34' После гола арбитр встречи обратился за помощью к VAR, но удостоверившись, по итогу засчитал взятие ворот.

Гонсало Рамос twitter Лиги чемпионов

45' Наби Кейта сыграл на подборе, продолжив атаку вторым темпом. Хавбек «Ливерпуля» выполнил хороший удар, но не хватило точности. Мяч прошел рядом с правой штангой.

47' Второй тайм начался с заблокированного удара Луиса Диаса.

55' Диогу Жота с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, откуда Роберто Фирмино отправил мяч в пустые ворота.

Роберто Фирмино Twitter Лиги чемпионов

61' Дарвину Нуньесу оказывают медицинскую помощь.

65' Константинос Цимикас делает подачу со штрафного на Роберто Фирмино. Форвард с близкого расстояния в касание пробил в правый угол ворот.

Роберто Фирмино Twitter Лиги чемпионов

68' Слабый удар Наби Кейта не увенчался успехом. Мяч прошел далеко от правой штанги.

73' Роман Яремчук вышел один на один с вратарем «Ливерпуля», положив его на газон форвард забил в пустые ворота.

73' Эпизод рассмотрели на наличие офсайда, но все-таки засчитали его.

82' Снова спорный момент. Дарвин Нуньес оказался перед Алисоном и забил в правый нижний угол ворот, но арбитр поднял флажок. После этого последовал видеопросмотр эпизода. Судья Сердар Гёзубюйюк указал на центр поля, засчитав гол.

Дарвин Нуньес Twitter Лиги чемпионов

83' Дарвин Нуньес в касание пробил низом в левый угол. Алисон отразил удар.

90' Мохаммед Салах и Роберто Фирмино обыграли защиту в короткий пас. Египтянин отдал на дальнюю штангу и Садио Мане вкатил мяч в пустые ворота, но у него изначально было положение вне игры.

90+5' Гол Дарвина Нуньеса на последних секундах игры не был засчитан из-за офсайда.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Ливерпуль — Бенфика 3:3 Голы: 1:0 Ибраима Конате (21'), 1:1 Гонсалу Рамуш (32'), 2:1 Роберто Фирмино (55'), 3:1 Роберто Фирмино (65'), 3:2 Роман Яремчук (73'), 3:3 Дарвин Нуньес (82') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Константинос Цимикас, Джеймс Милнер (Тьяго Алькантара, 58'), Джордан Хендерсон (Фабиньо, 58'), Наби Кейта, Луис Диас (Садио Мане, 66'), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 90'), Диогу Жота (Мохамед Салах, 57') Бенфика: Дарвин Нуньес, Диогу Гонсалвеш (Роман Яремчук, 46'), Гонсалу Рамуш (Paulo Bernardo, 78'), Эвертон (Андре Алмейда, 90'), Адель Таарабт (Жоау Мариу, 66'), Юлиан Вайгль, Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Жилберто Жуниор (Жил Диаш, 90'), Одиссеас Влаходимос

Константинос Цимикас стал лучшим игроком поединка. Он записал на свой счет две голевые передачи.

Следующий матч

3:3 — «Ливерпуль» идет дальше, так как выиграл с общим счетом 6:4. «Мерсисайдцы» присоединились к «Челси», «Манчестер Сити» и «Вильярреалу». 26 апреля им предстоит противостояние с «Желтой субмариной».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Следующий матч «красные» проведут 16 апреля в полуфинале Кубка Англии.

«Бенфика» днем позже сыграет на выезде со «Спортингом» в поединке чемпионата Португалии.

Прямая речь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

— Я никогда не воспринимаю такие матчи как должное. Впереди трудное противостояние с «Вильярреалом». Это полуфинал Лиги чемпионов. Оно не может быть простым.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон

— Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота

— У нас есть страсть. Мы продолжаем сражаться в трех турнирах. Мы ротируем состав, так что все чувствуют себя вовлеченными. В субботу матч с «Манчестер Сити» [в Кубке Англии].

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес

— Сегодня мы показали, что «Бенфика» большой клуб. Мы все оставили на поле. Добились ничьей, этого не хватило, чтобы пройти дальше, но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами.