Левандовски согласовал контракт с «Барселоной», отказав «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпулю»

Нападающий «Барселоны»с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании. 33-летний поляк согласовал условия трёхлетнего контракта с «Барселоной», информирует Interia Sport

Согласно сведениям источника, предложение «Барселоны» было лучшим для Левандовского из всех, которые игрок получил в последнее время. Роберт также вёл переговоры с «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем».

Ранее стало известно, что отношения Левандовского с руководством «Баварии» ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.