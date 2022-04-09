Хендерсон: «Ливерпуль» выложится на 100%, но на матче с «Ман Сити» сезон не заканчивается

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англииподелился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — фантастическая команда с игроками мирового уровня и великолепным тренером. Нам предстоит очень важная и сложная игра. Но я полностью уверен в своей команде. Мы сможем выйти на поле и показать хорошую игру.

Мы выложимся на все 100%, но на этой игре сезон не заканчивается. Впереди ещё много матчей. Но сейчас мы сконцентрированы на этом противостоянии. Посмотрим, что произойдёт«, — приводит слова Хендерсона пресс-служба "Ливерпуля".

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" состоится завтра, 10 апреля, на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)" в Манчестере. Начало игры — в 18:30 мск.