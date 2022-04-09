Глушаков: В российском футболе не все хорошо

Полузащитник «Химок»поделился мнением о санкциях, принятых в отношении российского футбола.

«А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на "осень-весна" переходили? Чтобы команды играли в еврокубках.

Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и то, по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всe время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим.

Мы в рейтинге упали — значит, в российском футболе не всe хорошо. Пора его менять и заново всe строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо», — сказал Глушаков «Чемпионату».

Клубы РПЛ могут не сыграть в следующем сезоне еврокубков из-за дисквалификации от УЕФА.