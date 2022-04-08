«Марсель» — ПАОК: счет 2:1, обзор голов

Димитри Пайе Фото: globallookpress.com
У хозяев забивали Жерсон Сантос и Димитри Пайе. У ПАОКа голом отметился Омар Эль-Каддури.
Лига конференций. 1/4 финала
Марсель — ПАОК 2:1 (2:0, 0:1)
Голы: 1:0 — 13 Жерсон, 2:0 — 45 Пайет, 2:1 — 48 Эль-КаддуриМарсель: Манданда, Лирола (Ронжье, 63), Чалета-Цар, Салиба, Колашинац (Камара, 63), Жерсон, Гендузи, Гуйе, Пайет, Ундер, Бакамбу (Дьенг, 46)ПАОК: Пасхалакис, Лирацис, Креспо, Ингасон, Виейринья, Бисесвар (Митрицэ, 75), Куртич, Дуглас, Цингарас (Эль-Каддури, 46), Акпом (Чолак, 75), ЖивковичПредупреждения: Бисесвар (74), Жерсон (75), Камара (89), Дьенг (90), Куртич (90)Удаление: Жерсон (90)
Ответный матч между командами состоится 14 апреля в Греции.