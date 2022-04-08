ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бензема провел еще один фееричный матчФормальности, сказки и тесты. Выводы по первым матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:05
    • «Рома» проиграла «Буде», «Лестер» и ПСВ разошлись нулевой ничьей
  • 23:52
    • «Айнтрахт» в меньшинстве удержал ничью с «Барселоной»
  • 00:14
    • «Марсель» дома победил ПАОК
  • 00:05
    • «Вест Хэм» и «Лион» не выявили победителя в первом четвертьфинале ЛЕ
  • 23:56
    • Гол Руиса принес «Браге» победу над «Рейнджерс» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Марсель» дома победил ПАОК

    «Марсель» — ПАОК: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Франции Марсель ПАОК
    В домашнем четвертьфинальном матче Лиги конференций «Марсель» обыграл ПАОК со счетом 2:1.

    Димитри Пайе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитри Пайе

    У хозяев забивали Жерсон Сантос и Димитри Пайе. У ПАОКа голом отметился Омар Эль-Каддури.

    Лига конференций. 1/4 финала
    Марсель — ПАОК 2:1 (2:0, 0:1)
    Голы: 1:0 — 13 Жерсон, 2:0 — 45 Пайет, 2:1 — 48 Эль-КаддуриМарсель: Манданда, Лирола (Ронжье, 63), Чалета-Цар, Салиба, Колашинац (Камара, 63), Жерсон, Гендузи, Гуйе, Пайет, Ундер, Бакамбу (Дьенг, 46)ПАОК: Пасхалакис, Лирацис, Креспо, Ингасон, Виейринья, Бисесвар (Митрицэ, 75), Куртич, Дуглас, Цингарас (Эль-Каддури, 46), Акпом (Чолак, 75), ЖивковичПредупреждения: Бисесвар (74), Жерсон (75), Камара (89), Дьенг (90), Куртич (90)Удаление: Жерсон (90)

    Ответный матч между командами состоится 14 апреля в Греции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры