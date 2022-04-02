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    «Ливерпуль» уверенно обыграл «Уотфорд»

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    «Ливерпуль» на своём поле принимал «Уотфорд» в рамках 31-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счёт в матче был открыт в середине первого тайма на 22-й минуте когда Диогу Жота вколотил мяч головой с близкого расстояния в правый нижний угол благодаря подаче Джо Гомеса. Удвоил преимущество своей команды Фабиньо на 89-й минуте пробив пенальти в левый верхний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Уотфорд 2:0
    Голы: 1:0 Диогу Жота (22'), 2:0 Фабиньо (пенальти) (89') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Фабиньо, 62'), Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Садио Мане, 69'), Роберто Фирмино, Диогу Жота Уотфорд: Жоао Педро (Джошуа Кинг, 78'), Хуан Эрнандес (Эммануэль Деннис, 78'), Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Исмаила Сарр, Имран Луза (Том Клеверли, 78'), Ассан Камара, Самир Ханданович, Кристиан Кабазель, Кико, Бен Фостер Предупреждения: Джозеф Гомес (45 + 1'), Хуан Эрнандес (59')

    «Ливерпуль» остается лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 72 очка за 30 матчей, а «Уотфорд» находится на 18-м месте с 22-я балами в активе.

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