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    Изидор: У нас не было ни малейшего сомнения, что матч состоится

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    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ход матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    21-летний француз отличился на 85-й минуте встречи, забив четвертый гол в четырех турах.

    «В первом тайме было очень сложно играть. Мы не могли играть в свой футбол. Во втором тайме поле стало получше и стали доминировать в матче.

    У нас был план на второй — максимально прижать "Спартак" к своим воротам. Нам это удалось, из нашего давления вылез гол.

    Как только мы приехали на стадион — мы были готовы играть. При любых условиях "Локомотив" был готов играть. У нас не было ни малейшего сомнения, что матч не состоится», — отметил Изидор «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что из-за сильного снегопада в Москве матч был под угрозой срыва, но в итоге был задержан на целый час.

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