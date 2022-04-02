Изидор: У нас не было ни малейшего сомнения, что матч состоится

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ход матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

21-летний француз отличился на 85-й минуте встречи, забив четвертый гол в четырех турах.

«В первом тайме было очень сложно играть. Мы не могли играть в свой футбол. Во втором тайме поле стало получше и стали доминировать в матче.

У нас был план на второй — максимально прижать "Спартак" к своим воротам. Нам это удалось, из нашего давления вылез гол.

Как только мы приехали на стадион — мы были готовы играть. При любых условиях "Локомотив" был готов играть. У нас не было ни малейшего сомнения, что матч не состоится», — отметил Изидор «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что из-за сильного снегопада в Москве матч был под угрозой срыва, но в итоге был задержан на целый час.