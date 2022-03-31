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    Русский язык стал одним из шести официальных языков ФИФА

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    На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоялся 31 марта в Катаре, было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

    ФИФА
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    ФИФА

    Члены ФИФА на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно — 187 голосов «за», 4 голоса «против».

    Ранее устав ФИФА предусматривал использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком.

    Перед 72-м конгрессом руководство ФИФА предложило добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.

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