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    Лидер «Вест Хэма» может стать самым дорогим игроком летнего трансферного окна

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    Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс может покинуть команду по окончании сезона.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    Серьезный интерес к Райсу проявляют почти все топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    По информации DailyMail, «Вест Хэм» готов продать своего лидера за 150 миллионов фунтов. Другие предложения лондонский клуб не будет рассматривать.

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    • В текущем чемпионате Англии Райс провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Напомним, летом прошлого года «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» за Джека Грилиша 100 миллионов фунтов.

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