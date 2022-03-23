Лидер «Вест Хэма» может стать самым дорогим игроком летнего трансферного окна

Капитан «Вест Хэма»может покинуть команду по окончании сезона.

Серьезный интерес к Райсу проявляют почти все топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

По информации DailyMail, «Вест Хэм» готов продать своего лидера за 150 миллионов фунтов. Другие предложения лондонский клуб не будет рассматривать.

В текущем чемпионате Англии Райс провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, летом прошлого года «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» за Джека Грилиша 100 миллионов фунтов.