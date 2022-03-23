ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов
  • 19:27
    • «Трактор» разгромил «Салават» в Уфе, сравняв счет в серии
  • 19:16
    • СМИ: «Ак Барс» склоняется к замене Квартальнова на Билялетдинова
    Все новости спорта

    Дюков прокомментировал возможное исключение России из УЕФА и ФИФА

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 РФС Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА ЧМ-2022
    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном исключении России из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Александр Дюков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Дюков

    «Мы находимся в диалоге, регулярно общаемся. Я бы сейчас воздержался от детальных комментариев.

    Надеемся, что запрет на приостановление участия до особого распоряжения носит краткосрочный характер. Вы видите, что ситуация в динамике, каждый день что-то меняется.

    На сегодня есть время для того, чтобы продолжить анализ ситуации. В мае будет больше информации, надеемся, что будет стабилизация и будут приниматься соответствующие решения.

    Надеемся, что возвращение клубов и сборных произойдет в ближайшее время.

    Не хочу входить в политическую дискуссию, но многие понимают, что решения носят политический характер, что неправильно, поскольку уставы ФИФА и УЕФА говорят, что спорт должен быть вне политики.

    Это опасный прецедент, что матчи начинают выигрывать не на футбольном поле. Сегодня наказана одна страна, а завтра объектом политической атаки может стать другая страна (или клуб), которая недостаточно поддержала [санкции].

    Что касается меня, то активных действий против меня нет. Я остаюсь членом исполкома УЕФА и планирую им остаться», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

    Ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сборная Италии одержит победу в этом матче
  • Италия U19 — Германия U19. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры