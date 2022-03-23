Дюков прокомментировал возможное исключение России из УЕФА и ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС)высказался о возможном исключении России из(ФИФА) и(УЕФА).

«Мы находимся в диалоге, регулярно общаемся. Я бы сейчас воздержался от детальных комментариев.

Надеемся, что запрет на приостановление участия до особого распоряжения носит краткосрочный характер. Вы видите, что ситуация в динамике, каждый день что-то меняется.

На сегодня есть время для того, чтобы продолжить анализ ситуации. В мае будет больше информации, надеемся, что будет стабилизация и будут приниматься соответствующие решения.

Надеемся, что возвращение клубов и сборных произойдет в ближайшее время.

Не хочу входить в политическую дискуссию, но многие понимают, что решения носят политический характер, что неправильно, поскольку уставы ФИФА и УЕФА говорят, что спорт должен быть вне политики.

Это опасный прецедент, что матчи начинают выигрывать не на футбольном поле. Сегодня наказана одна страна, а завтра объектом политической атаки может стать другая страна (или клуб), которая недостаточно поддержала [санкции].

Что касается меня, то активных действий против меня нет. Я остаюсь членом исполкома УЕФА и планирую им остаться», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.