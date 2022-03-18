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    Гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

    «Вест Хэм» — «Севилья»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Севильей» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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    Хозяева открыли счет на 41-й минуте. Антонио сместился на левый угол штрафной площади, а затем Майкл выполнил подачу в центр к линии вратарской, Соучек очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в левый угол ворот.

    До 90-й минуты счет не изменился, а так как первый матч со счетом 1:0 выиграла «Севилья», то встреча перешла в экстра-таймы.

    На 112-й минуте Форнальс получил мяч на левом фланге, после этого Пабло немного сместился в центр и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади. Буну в прыжке спас свою команду, но мяч был отбит к правому углу вратарской, где первым на добивании сыграл Ярмоленко, который в касание отправил мяч в сетку.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Вест Хэм — Севилья 2:0
    Голы: 1:0 Томаш Соучек (39'), 2:0 Андрей Ярмоленко (112') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Бенджамин Джонсон, Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Мануэль Лансини (Марк Ноубл, 115'), Пабло Форнальс, Майкл Антонио, Саид Бенрахма (Андрей Ярмоленко, 88') Севилья: Антони Марсьяль (Luismi Cruz, 102'), Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 91'), Хесус Корона (Мунир Эль-Хаддади, 96'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 56'), Томас Делейни, Жоан Жордан, Людвиг Аугустинсон, Неманья Гудель (Jose Angel Carmona, 111'), Жюль Кунде, Хесус Навас (Gonzalo Montiel, 106'), Яссин Буну Предупреждения: Мануэль Лансини (34'), Аарон Крессвел (117')

    «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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