Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Францииназвал самого сложного соперника, против которого он играл.

«Эмре Джан, да. Конечно, есть Н'Голо Канте, но я помню, что однажды у меня была большая битва с Эмре Джаном.

Но в случае с Канте ты думаешь, что есть ещё один Канте, когда проходишь его, потому что он быстро возвращается», — цитирует Погба Joe.

28-летний Джан с 2020 года выступает за дортмундскую «Боруссию», куда перешёл из туринского «Ювентуса» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник Джан сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча.