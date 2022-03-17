Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл

Поль Погба Фото: globallookpress.com
«Эмре Джан, да. Конечно, есть Н'Голо Канте, но я помню, что однажды у меня была большая битва с Эмре Джаном.
Но в случае с Канте ты думаешь, что есть ещё один Канте, когда проходишь его, потому что он быстро возвращается», — цитирует Погба Joe.
28-летний Джан с 2020 года выступает за дортмундскую «Боруссию», куда перешёл из туринского «Ювентуса» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник Джан сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча.