ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити»
  • 19:56
    • «Барселона» и «Галатасарай» назвали стартовые составы
  • 18:05
    • IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России
  • 21:58
    • ЦСКА переиграл «Динамо» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Сборная Франции Футбол Франции
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба назвал самого сложного соперника, против которого он играл.

    Поль Погба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Поль Погба

    «Эмре Джан, да. Конечно, есть Н'Голо Канте, но я помню, что однажды у меня была большая битва с Эмре Джаном.

    Но в случае с Канте ты думаешь, что есть ещё один Канте, когда проходишь его, потому что он быстро возвращается», — цитирует Погба Joe.

    28-летний Джан с 2020 года выступает за дортмундскую «Боруссию», куда перешёл из туринского «Ювентуса» за € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник Джан сыграл в 17 матчах, в которых забил три мяча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
  • «Рома» и «Витесс» снова не забьют много
  • «Рома» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Лион» снова покажет, что сильнее
  • «Лион» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рома — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры