Защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом

Защитник «Краснодара», приостановивший контракт с «быками», может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Интерес к игроку проявляют «Ботафого» и «Интернасьонал», информирует журналист Фабио Алейшо.

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 16 матчей и не отметился результативными действиями.

O zagueiro/volante Kaio Pantaleão, de 26 anos, pode assinar até o fim desta semana com algum clube brasileiro.

Estou tentando apurar detalhes, mas Internacional e Botafogo demonstraram interesse no atleta do Krasnodar. pic.twitter.com/7aePh8AG05