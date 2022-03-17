Защитник «Краснодара» Кайо может подписать контракт с бразильским клубом

Защитник «Краснодара», приостановивший контракт с «быками», может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Интерес к игроку проявляют «Ботафого» и «Интернасьонал», информирует журналист Фабио Алейшо.

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 16 матчей и не отметился результативными действиями.

O zagueiro/volante Kaio Pantaleão, de 26 anos, pode assinar até o fim desta semana com algum clube brasileiro.

Estou tentando apurar detalhes, mas Internacional e Botafogo demonstraram interesse no atleta do Krasnodar. pic.twitter.com/7aePh8AG05 — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) March 17, 2022

Ранее стало известно, что Кайо вошёл в группу легионеров, с которыми «Краснодар» приостановил действующие контракты. Это стало возможным благодаря введению ФИФА и УЕФА, которые разрешили иностранцам в РПЛ приостанавливать контракты со своими командами до конца нынешнего сезона.

«Краснодар» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (45).