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    Тен Хаг: Очень обидно вылетать на своем поле таким образом

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:1).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы хорошо действовали в позиционном нападении. Отлично контролировали мяч. Могу только похвалить своих футболистов. Может, нам не хватило где-то креативности. Очень обидно вылетать на своем поле таким образом.

    Почему тянул с заменами? Верил в игроков стартового состава. Мы полностью владели преимуществом, поэтому не было смысла что-то менять», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

    В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр «Бенфика» одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

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