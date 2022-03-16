Тен Хаг: Очень обидно вылетать на своем поле таким образом

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«Мы хорошо действовали в позиционном нападении. Отлично контролировали мяч. Могу только похвалить своих футболистов. Может, нам не хватило где-то креативности. Очень обидно вылетать на своем поле таким образом.
Почему тянул с заменами? Верил в игроков стартового состава. Мы полностью владели преимуществом, поэтому не было смысла что-то менять», — приводит слова тренера сайт УЕФА.
В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр «Бенфика» одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.