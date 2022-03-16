Назначены арбитры на матчи 22 тура РПЛ

Матч «Зенита» с «Арсеналом» будет обслуживать Сергей Карасев. Павел Кукуян будет работать на игре между «Динамо» и «Ростовом».
Весь тур выглядит так:
19 марта (суббота)
«Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Эдуард Малый.
«Нижний Новгород» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Зенит» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарев.
20 марта, воскресенье
ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Уфа» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Матюнин; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.
«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.
Лидером РПЛ является «Зенит». У него 45 очков.