«Брентфорд» — «Бернли»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 86-й минуте. Кристиан Эриксен слева навесил на Айвена Тони, который головой вколотил мяч в сетку.

А в компенсированное время защитник гостей Нейтан Коллинз в штрафной площади сбил Тони, получив красную карточку за фол последней надежды.

Нападающий «Брентфорда» сам реализовал одиннадцатиметровый, точно пробив в левый угол. Поуп угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Бёрнли 1:0 Голы: 1:0 Айван Тони (86'), 2:0 Айван Тони (пенальти) (90 + 4') Брентфорд: Дэвид Райа, Кристоффер Вассбакк Аер, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Рико Генри, Витали Янельт, Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 81'), Кристиан Эриксен, Брайан Мбемо (Фрэнк Аниика, 90'), Серхи Канос (Йоан Висса, 75'), Айван Тони Бёрнли: Ваутер Вегорст (Ник Поуп, 67'), Максвелл Корне, Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Аарон Леннон, Чарли Тейлор, Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Ник Поуп Предупреждения: Айван Тони (86'), Джеймс Тарковски (89') Удаление: Нэйтан Коллинз (90 + 2')

«Брентфорд» занимает 15-е место в таблице АПЛ, «Бернли» идет на 18-й позиции.