Нагельсман: «Бавария» показала невероятный технический уровень

Главный тренер «Баварии»похвалил команду после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (7:1).

«Это определенно была очень, очень хорошая игра. Мы показали невероятный технический уровень. Было много ситуаций с красивым футболом, которые не привели к голам. И все же мы забили семь раз.

Мы агрессивно защищались с самого начала. Сегодня мы забивали голы любыми способами, в том числе, со стандартов.

Одним из ключевых моментов сегодня стала игра мирового класса от Кингсли Комана в обороне в начале игры. Он провел невероятно интенсивную игру. Снимаю перед ним шляпу! Король открыл нам дверь в четвертьфинал», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира.