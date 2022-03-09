Нагельсман: «Бавария» показала невероятный технический уровень

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
«Это определенно была очень, очень хорошая игра. Мы показали невероятный технический уровень. Было много ситуаций с красивым футболом, которые не привели к голам. И все же мы забили семь раз.
Мы агрессивно защищались с самого начала. Сегодня мы забивали голы любыми способами, в том числе, со стандартов.
Одним из ключевых моментов сегодня стала игра мирового класса от Кингсли Комана в обороне в начале игры. Он провел невероятно интенсивную игру. Снимаю перед ним шляпу! Король открыл нам дверь в четвертьфинал», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
Первая игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира.