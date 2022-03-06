«Уотфорд» — «Арсенал»: счет матча 2:3, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Канониры открыли счет в матче на 5-й минуте. Сака обыгрался с Эдегором, получил от него обратную передачу на углу вратарской и отличным ударом поразил левый нижний угол.

На 11-й минуте «шмели» отыгрались. Деннис подержал мяч на правом фланге у края штрафной, отдал его Сиссоко, а тот выполнил передачу на Кико Фемению, который навесил в центр штрафной — а там Кучо Эрнандес прекрасным ударом в падении через себя отправил мяч в правый угол.

«Арсенал» вновь повел на 30-й минуте. Клеверли завозился с мячом неподалёку от штрафной, чем воспользовался Сака, сыгравший в отборе без нарушения правил. Обыгрался Букайо с Ляказеттом и из штрафной нанёс отличный удар в правый угол.

А на 52-й минуте «АРсенал» упрочил преимущество. После быстрого ввода мяча в игру на правом фланге последовала передача оттуда на Эдегора, который выполнил прекрасный мягкий навес на Ляказетта. Александр из штрафной покатил его назад, на Мартинелли, который роскошным ударом поражает левый угол ворот.

Окончательный счет был установлен на 87-й минуте. Кучо навесил с правого фланга в штрафную, где Сиссоко как-то очень легко сбросил мяч грудью себе на ход, ушёл от Уайта и пробил низом в дальний угол под запоздавшим с прыжком Рамсдейлом.