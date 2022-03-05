Тухель прокомментировал разгромную победу над «Бернли»

Главный тренер «Челси»поделился мыслями после победы над «Бернли» (4:0) в матче 28 тура АПЛ.

«Во втором тайме мы сыграли более свободно. Потребовалось напомнить игрокам, что мы хотим видеть. Нужно было создавать больше проблем обороне соперника, искать свободные зоны. Могло быть еще лучше, но мы с уважением отнеслись к месту, где играли.

Первый гол имел сегодня очень большое значение, он придал нам уверенность. Когда "Бернли" находится в таком положении, какое у них сейчас, они всегда создадут вам проблемы», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

Дубль в матче сделал Кай Хаверц, Рис Джеймс и Кристиан Пулишич набрали 2 очка по системе «гол+пас».