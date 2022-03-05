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    Топовый Языджи. ЦСКА сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» и поднялся в топ-3

    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было

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    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи
    ЦСКА в компенсированное время вырвал победу в матче с «Нижним Новгородом» — 1:0. Нижегородцы, которые весь второй тайм провели вдесятером, были близки к ничьей, но не справились с последней армейской атакой, которую прицельным ударом завершил Юсуф Языджи.

    Ход матча

    5’ Фернандес подключился к атаке ЦСКА по флангу и прострелил низом в штрафную — не дошёл мяч до Языджи, отбились гости.

    13’ Штрафной заработал ЦСКА в 25 метрах от ворот нижегородцев. Языджи пробил низом — мяч прилетел в сетку с внешней стороны.

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    • 29’ Армейцы совершили перехват, Языжи получил пас на ход, выскочил один на один и пробил низом — мяч угодил в штангу и вылетел в сторону.

    39’ Венгерский защитник нижегородцев Акош Кечкеш возле собственной штрафной снёс Карраскаля. Арбитр Павел Кукуян сначала показал игроку желтую карточку.

    42’ Удаление! Не согласились арбитры ВАР с решением главного судьи, пришлось ему пересмотреть видеоповтор, после чего он показал Кечкешу прямую красную карточку за фол последней надежды.

    51’ Карраскаль от лицевой прострелил во вратарскую «Нижнего Новгорода», но Нигматуллин у ближней штанги прижал мяч.

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    • 59’ Эджуке на левом фланге пробросил мяч мимо двух защитников, ворвался в штрафную площадь, но догнал его Стоцкий и сыграл в корпус, не дав прострелить.

    70’ Гбамен подкараулил отскок из штрафной площади от Масоэро, попытался нанести удар с лёта с её подступов, но точности ему не хватило, хотя Нигматуллин и нырнул за мячом на всякий случай.

    77’ Угловой хозяева заработали, пошла подача от левого флажка, мяч после рикошета от Александрова с линии вратарской отскочил в створ, но успел среагировать Нигматуллин.

    85’ Очень неприятный стык случился. Юлдошев и Фернандес столкнулись головами в борьбе за верховой мяч и защитник ЦСКА разбил ли даже сломал нос — очень сильное кровотечение, из-за которого его пришлось заменить.

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    • 90+3’ Опасный удар со штрафного получился у Языджи пробил он мимо стенки в дальний угол, но Нигматуллин как раз его и контролировал.

    90+5’ 1:0 Юсуф Языджи. Обляков из центра поля выдал прекрасный заброс к линии штрафной, Бийол выполнил скидку дальше на Языджи, который в борьбе с двумя защитником смог протолкнуть мяч в створ (видео).

    РПЛ. 20-й тур
    ЦСКА — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0)
    Голы: Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 85), Фукс (Эджуке, 57), Дивеев, Карраскаль (Ахметов, 75), Дзагоев (Зайнутдинов, 46), Гбамен, Медина (Яковлев, 57), Бийол, Юсуф Языджи, Обляков«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Юлдошев (Ткачук, 89), Гоцук, Ларсен, Кравцов, Калинский, Стоцкий, Эннин (Берковский, 74), Милсон (Масоэро, 45+3)Предупреждения: Карраскаль, 44’. Юсуф Языджи, 61’ — Ларсен, 31’Удаления: Кечкеш, 42’

    Лучшим игроком матча стал Юсуф Языджи. 25-летний турецкий полузащитник забил победный гол. Теперь у Юсуфа два гола и два результативных паса в трех матчах за ЦСКА.

    Следующие матчи

    Армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 20 матчах. «Нижний Новгород» идет на 10-й строчке: 22 очка после 20 игр.

    В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Локомотива», а нижегородцы на выезде встретятся с «Уфой». Оба матча состоятся 12 марта.

    Прямая речь

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Достаточно яркая игра, мы полностью контролировали ход встречи и до удаления, и после. Усталость и непонятный график РПЛ повлияли. Мы просили перенести игру на 7-е число, никто не был против, но почему-то этого не сделали. До Сочи сейчас добираться 4,5 часа... Играть сегодня — оригинальное решение, поэтому игроки вышли на усталости. Мы прилетели ранним утром, невозможно восстановиться. Это просто опасно для здоровья. Рад, что ребята проявили характер, футбол вознаграждает. Что касается Марио Фернандеса, у него сотрясение мозга, он сломал нос. Все серьезно.

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    Александр Кержаков, главный тренер «Нижнего Новгорода»

    — К сожалению, пропустили на последней минуте матча и проиграли. Не совсем доволен игрой. В последнем эпизоде сыграли хуже, чем до этого 95 минут. А так представляли, какой будет игра, как можно противостоять ЦСКА, очень хорошей команде. Даже в меньшинстве. Удаление Кечкеша? Да, был разозлен, в такой ситуации защитник должен играть по-другому.

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