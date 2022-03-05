АПЛ. «Челси» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», манчестерское дерби

«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед» 1:0
«Лестер» на своём поле принимал «Лидс» в рамках 28-го тура АПЛ.
Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче был открыт в середине второго тайма на 67-й минуте.
Харви Барнс получил великолепную передачу в штрафную и точно пробил в правый угол ворот. Таким образом молодой полузащитник принёс «лисам» победу в этом матче.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Лидс 1:0
Гол: 1:0 Харви Льюис Барнс (67') Предупреждения: Паскаль Стрёйк (9'), Вильфред Ндиди (53'), Адам Форшоу (71')
«Лестер» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 33 очка за 25 матчей, а «Лидс» расположился на 16-м месте в их активе 23 балла.
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