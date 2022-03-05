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    АПЛ. «Челси» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», манчестерское дерби

    Результаты и подробности матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Челси»
    С 5 по 7 марта проходят матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

    «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед» 1:0

    «Лестер» на своём поле принимал «Лидс» в рамках 28-го тура АПЛ.

    Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче был открыт в середине второго тайма на 67-й минуте.

    Харви Барнс получил великолепную передачу в штрафную и точно пробил в правый угол ворот. Таким образом молодой полузащитник принёс «лисам» победу в этом матче.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Лидс 1:0
    Гол: 1:0 Харви Льюис Барнс (67') Предупреждения: Паскаль Стрёйк (9'), Вильфред Ндиди (53'), Адам Форшоу (71')

    «Лестер» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 33 очка за 25 матчей, а «Лидс» расположился на 16-м месте в их активе 23 балла.

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

    5 марта, 18:00 мск

    «Норвич Сити» — «Брентфорд»

    5 марта, 18:00 мск

    «Бёрнли» — «Челси»

    5 марта, 18:00 мск

    «Астон Вилла» — «Саутгемптон»

    5 марта, 18:00 мск

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    5 марта, 18:00 мск

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»

    5 марта, 20:30 мск

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    «Уотфорд» — «Арсенал»

    6 марта, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

    6 марта, 19:00 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон»

    7 марта, 23:00 мск

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