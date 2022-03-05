АПЛ. «Челси» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», манчестерское дерби

С 5 по 7 марта проходят матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед» 1:0

«Лестер» на своём поле принимал «Лидс» в рамках 28-го тура АПЛ.

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче был открыт в середине второго тайма на 67-й минуте.

Харви Барнс получил великолепную передачу в штрафную и точно пробил в правый угол ворот. Таким образом молодой полузащитник принёс «лисам» победу в этом матче.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Лидс 1:0 Гол: 1:0 Харви Льюис Барнс (67') Предупреждения: Паскаль Стрёйк (9'), Вильфред Ндиди (53'), Адам Форшоу (71')

«Лестер» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 33 очка за 25 матчей, а «Лидс» расположился на 16-м месте в их активе 23 балла.

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

5 марта, 18:00 мск

«Норвич Сити» — «Брентфорд»

5 марта, 18:00 мск

«Бёрнли» — «Челси»

5 марта, 18:00 мск

«Астон Вилла» — «Саутгемптон»

5 марта, 18:00 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

5 марта, 18:00 мск

«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»

5 марта, 20:30 мск

«Уотфорд» — «Арсенал»

6 марта, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

6 марта, 19:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон»

7 марта, 23:00 мск