АПЛ могут прекратить транслировать в России

Исполнительный директор Английской Премьер-лиги (АПЛ)ответил на вопрос о том, планирует ли лига перестать транслировать свои матчи в России.

В данный момент игры АПЛ транслирует стриминговый сервис Okko. Ранее телеканал «Матч ТВ» договорился по поводу показа матчей чемпионата Англии сезона-2022/23.

«Очевидно, что в данный момент этот вопрос находится на рассмотрении. Мы обсудим ситуацию с возможной приостановкой контракта или его расторжения», — цитирует Мастерса репортер BBC Саймон Стоун.

В данный момент лидером турнирной таблице АПЛ является «Манчестер Сити», набравший 66 очков в 27 турах. На второй и третьей строчках располагаются «Ливерпуль» и «Челси» соответственно.