Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» разгромила «Атлетик»
  • 18:36
    • БК Париматч проведет ребрендинг в России
  • 18:22
    • Международная федерация баскетбола отстранила российские сборные и клубы от соревнований
  • 14:45
    • Йоханнес Клебо выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
  • 11:10
    • Международная федерация волейбола лишила Россию чемпионата мира
  • 10:35
    • ISU запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях
    Все новости спорта

    УЕФА выделил 1 млн евро на помощь детям в Украине

    Футбол УЕФА Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Между тем
    Благотворительный фонд Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 миллион евро в качестве помощи украинским детям.

    Александр Чеферин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Чеферин

    Члены попечительского совета Детского фонда УЕФА и его председатель Александр Чеферин приняли решение о выделении этих средств на помощь детям, находящимся в Украине, и детям-беженцам в соседних странах.

    Эти средства будут направлены на финансирование инициатив ассоциаций-членов УЕФА и благотворительных организаций, направленных на защиту прав детей и их благополучие.

    Кроме того, Детский фонд УЕФА принял решение выделить 100 000 евро для оказания неотложной помощи украинским детям и беженцам.

    Эти деньги будут предоставлен Футбольной ассоциации Молдовы, которая уже сотрудничает с местными гуманитарными организациями для оказания помощи украинским детям-беженцам, прибывающим в страну.

    Часть этих средств также будет использована для обеспечения детских больниц Украины лекарствами и расходными материалами.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится миланское дерби в Кубке Италии?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Разберется ли ЦСКА с «Локо» в стартовой плей-офф игре?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Уверенная виктория «Динамо»?
  • «Динамо» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры