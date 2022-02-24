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    УЕФА собирает экстренное заседание Исполкома по ситуации с Россией и Украиной

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    После развития ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА решил созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Оно состоится завтра, 25 февраля.

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    Представители организации соберутся, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Следующее сообщение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА.

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