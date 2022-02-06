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    Ливерпуль — Кардифф Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.02.2022 в 15:00 начнется матч в кубке Англии по футболу Ливерпуль — Кардифф Сити

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Кардифф Сити
    В 15:00 06.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ливерпуль — Кардифф Сити в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Ливерпуль» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

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