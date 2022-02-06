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    «Ливерпуль» — «Кардифф Сити». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, кубок Англии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Кардифф Сити»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Кардифф Сити» в рамках 1/16 кубка Англии. Матч состоится 6 февраля, начало — 15:00 (мск). «Ливерпуль» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Февраля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 15:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Кубок ФА
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги Англии набрав 48 очков за 22 матча. Команда смогла забить в ворота соперника 58 мячей, а пропустила всего 19 в этом сезоне.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ливерпуль» 6 раз побеждал своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Кардифф Сити

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 27.00
  • Ставка
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    В Премьер-лиге Англии после результативной ничьи с «Челси» (2:2), «Ливерпуль» провёл два выездных поединка, в которых смог одержать победы над «Арсеналом» (0:2) и «Кристал Пэласом» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    В 1/32 кубка Англии «Ливерпуль» без особых усилий переиграл «Шрусбери Таун» и смог пройти дальше, встреча завершилась со счётом 4:1.

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф» является аутсайдером Чемпионшипа занимая 20-е место в турнирной таблице и набрав 29 очков за 28 матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 31 раз, а в свои пропустила — 48.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кардифф» 4 раза смог переиграть своих оппонентов, 2 раза довольствовался ничьей и 4 раза терпел поражения.

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    • В Чемпионшипе после двух поражений от «Блэкберна» (0:1) и «Бристоль Сити» (3:2) «Кардифф» на домашней арене смог обыграть «Ноттингем Форест» со счётом 2:1, а в последнем туре провёл встречу с «Барнсли» на выезде, где тоже одержал победу — 0:1.

    В 1/32 кубка Англии «Кардифф» встречался с «Престоном» и смог добыть победу только в дополнительное время, встреча завершилась со счётом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.30, а победу «Кардифф Сити» — за 28.00.

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    Прогноз — Конечно же «Ливерпуль» является фаворитом этого матча и конечно же пройдёт дальше. «Красные» много забивают в ворота своих соперников и преимущественно в первом тайме, поэтому и в этой встрече исход поединка решится ещё до начала второго тайма.

    Ставка — Общий тотал первого тайма больше 1.5 за 2.30.

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    «Ливерпуль» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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