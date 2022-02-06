«Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Кардифф Сити» в рамках 1/16 кубка Англии. Матч состоится 6 февраля, начало — 15:00 (мск). «Ливерпуль» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги Англии набрав 48 очков за 22 матча. Команда смогла забить в ворота соперника 58 мячей, а пропустила всего 19 в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ливерпуль» 6 раз побеждал своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Кардифф Сити 1 1.11 X 8.50 2 27.00 Ставка

В Премьер-лиге Англии после результативной ничьи с «Челси» (2:2), «Ливерпуль» провёл два выездных поединка, в которых смог одержать победы над «Арсеналом» (0:2) и «Кристал Пэласом» (1:3).

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В 1/32 кубка Англии «Ливерпуль» без особых усилий переиграл «Шрусбери Таун» и смог пройти дальше, встреча завершилась со счётом 4:1.

«Кардифф Сити»

«Кардифф» является аутсайдером Чемпионшипа занимая 20-е место в турнирной таблице и набрав 29 очков за 28 матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 31 раз, а в свои пропустила — 48.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Кардифф» 4 раза смог переиграть своих оппонентов, 2 раза довольствовался ничьей и 4 раза терпел поражения.

В Чемпионшипе после двух поражений от «Блэкберна» (0:1) и «Бристоль Сити» (3:2) «Кардифф» на домашней арене смог обыграть «Ноттингем Форест» со счётом 2:1, а в последнем туре провёл встречу с «Барнсли» на выезде, где тоже одержал победу — 0:1.

В 1/32 кубка Англии «Кардифф» встречался с «Престоном» и смог добыть победу только в дополнительное время, встреча завершилась со счётом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают взять за 9.30, а победу «Кардифф Сити» — за 28.00.

Прогноз — Конечно же «Ливерпуль» является фаворитом этого матча и конечно же пройдёт дальше. «Красные» много забивают в ворота своих соперников и преимущественно в первом тайме, поэтому и в этой встрече исход поединка решится ещё до начала второго тайма.

Ставка — Общий тотал первого тайма больше 1.5 за 2.30.