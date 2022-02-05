«МЮ» — «Мидлсбро»: счет матча 1:1 (7:8), обзор голов

На 20-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — прошла проникающая передача в штрафную «Мидлсбро», где Дейкстел сбил с ног Погба. Однако Криштиану Роналду промахнулся с «точки», не попав в нижний угол ворот гостей.
Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Бруну Фернандеш с центра поля выполнил длинную передачу к левому краю штрафной «Мидлсбро», которую обработал Джейдон Санчо, после чего на рывке освободился от защитника и нанёс классный удар в дальний нижний угол ворот.
На 64-й минуте гости выбежали в контратаку, в которой прошла передача в штрафную «МЮ». Уотмор обработал мяч и выполнил пас к дальней штанге, где Мэтти Крукс замкнул атаку.
До конца основного времени и в экстра-таймах счет не изменился, а в серии пенальти оказались точнее гости, реализовавшие все свои удары.
У «МЮ» решающий пенальти смазал Энтони Эланга, пробивший выше ворот. Отметим, что Криштиану Роналду реализовал послематчевый пенальти.
«МЮ» вылетел из Кубка Англии. Следующий соперник «Мидлсбро» определится после жеребьевки.
Напомним, что «Мидлсбро» выступает во втором по силе чемпионате Англии — Чемпионшипе, где занимает 7-е место.