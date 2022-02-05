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    «Мидлсбро» выбил «МЮ» из Кубка Англии, Роналду не забил пенальти

    «МЮ» — «Мидлсбро»: счет матча 1:1 (7:8), обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Мидлсбро
    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Мидлсбро» — 1:1 (7:8 по пенальти).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 20-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — прошла проникающая передача в штрафную «Мидлсбро», где Дейкстел сбил с ног Погба. Однако Криштиану Роналду промахнулся с «точки», не попав в нижний угол ворот гостей.

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Бруну Фернандеш с центра поля выполнил длинную передачу к левому краю штрафной «Мидлсбро», которую обработал Джейдон Санчо, после чего на рывке освободился от защитника и нанёс классный удар в дальний нижний угол ворот.

    На 64-й минуте гости выбежали в контратаку, в которой прошла передача в штрафную «МЮ». Уотмор обработал мяч и выполнил пас к дальней штанге, где Мэтти Крукс замкнул атаку.

    До конца основного времени и в экстра-таймах счет не изменился, а в серии пенальти оказались точнее гости, реализовавшие все свои удары.

    У «МЮ» решающий пенальти смазал Энтони Эланга, пробивший выше ворот. Отметим, что Криштиану Роналду реализовал послематчевый пенальти.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Манчестер Юнайтед — Мидлсбро 1:1
    Голы: 1:0 Джейдон Санчо (25'), 1:1 Matt Crooks (64') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Диогу Далот, Рафаэль Варан (Фил Джонс, 91'), Гарри Магуайр, Люк Шоу, Поль Погба (Фред, 82'), Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 82'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Хуан Мата, 100'), Криштиану Роналду Мидлсбро: Фоларин Балогун (Duncan Watmore, 62'), Андраж Шпорар (Аарон Коннолли, 91'), Нил Тейлор (Ли Пелтье, 91'), Маркус Таверньер, Джонатан Хаусон, Matt Crooks (Martin Payero, 79'), Isaiah Jones (Souleymane Bamba, 118'), Патрик Макнейр, Dael Fry, Анферни Дейкстел, Джо Ламли Предупреждения: Поль Погба (42'), Маркус Таверньер (71'), Фред (114')

    «МЮ» вылетел из Кубка Англии. Следующий соперник «Мидлсбро» определится после жеребьевки.

    Напомним, что «Мидлсбро» выступает во втором по силе чемпионате Англии — Чемпионшипе, где занимает 7-е место.

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