Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года

Футбол могут исключить из Олимпиады Фото: globallookpress.com
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал «первоначальный» список видов спорта, которые войдут в программу летних Олимпийских игр 2028 года.
Футбол включен в список со следующим примечанием: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».
Ранее в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщили о намерении проводить чемпионат мира каждые два года с 2026 года.
Против данной идеи выступили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), а также Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).