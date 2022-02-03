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    Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года

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    Футбол может быть исключен из программы летних Олимпийских игр, если будет реализован проект ФИФА по проведению чемпионата мира каждые два года, сообщает The Telegraph .

    Футбол могут исключить из Олимпиады
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    Футбол могут исключить из Олимпиады

    Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал «первоначальный» список видов спорта, которые войдут в программу летних Олимпийских игр 2028 года.

    Футбол включен в список со следующим примечанием: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».

    Ранее в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщили о намерении проводить чемпионат мира каждые два года с 2026 года.

    Против данной идеи выступили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), а также Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

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