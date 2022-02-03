Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года

Футбол может быть исключен из программы летних Олимпийских игр, если будет реализован проект ФИФА по проведению чемпионата мира каждые два года, сообщает The Telegraph

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал «первоначальный» список видов спорта, которые войдут в программу летних Олимпийских игр 2028 года.

Футбол включен в список со следующим примечанием: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».

Ранее в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщили о намерении проводить чемпионат мира каждые два года с 2026 года.

Против данной идеи выступили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), а также Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).