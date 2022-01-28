Крал: Ситуация в Вест Хэме тяжелая для меня. Не привык к тому, что не играю

Полузащитник «Спартака», выступающий на правах аренды за, рассказал о своем будущем.

У лондонского клуба нет обязательного права выкупа и летом хавбек может вернуться в «Спартак».

«Да, это так. Окончательное решение будет за мной, но если летом будут какие-то встречи, они будут проводиться между клубами.

Есть вариант вернуться в "Спартак", остаться в "Вест Хэме", есть вариант отправиться в другой клуб. Это футбол и в трансферное окно ты никогда не знаешь, что произойдет.

Но на мой взгляд, АПЛ отличается от всех лиг своей интенсивностью, мощью. Рад, что у меня есть такой опыт, для меня в АПЛ много нового, плюс я могу развиваться в лучшей лиге мира. Думаю, уже адаптировался к темпу в АПЛ и ее интенсивности.

Конечно, ситуация в "Вест Хэме" тяжелая для меня, потому что я не привык к тому, что не играю — в "Спартаке" я выходил почти на каждый матч.

Но я знаю, чего от меня требует тренер, знаю командный план, плюс я чувствую, что развиваюсь как игрок. Для меня это важно.

В тех ситуациях, когда я выходил на поле, я действовал так, как этого хотел тренер. Я сохраняю позитивный настрой, жду новых возможностей и готов проявить себя», — сказал Крал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Крал сыграл за «Спартак» и «Вест Хэм» 12 матчей во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.