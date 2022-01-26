«Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную, Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА

Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI)сообщил, что организация обратилась в ФИФА в связи с решениемне отпускать нападающегов расположение национальной команды.

Напомним, что 24 января появилась информация о том, что нападающий «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Ирана.

26 января иранец сдал отрицательный тест на коронавирус и может покинуть Дубай, где оставался на карантине.

При этом пока не было ясности, куда отправится Азмун из ОАЭ — на сбор первой команды в Португалию, стартующий 29 января, или прибудет в расположение «Зенита-2».

«Присутствие Сердара Азмуна в сборной очень важно для федерации и национальной команды.

К сожалению, несмотря на огромные усилия федерации и сборной, "Зенит" не согласился на необходимое сотрудничество, что в своём роде странно и должно быть расследовано.

В настоящее время игрок находится в Дубае, и мы уже обратились в ФИФА. Хотим, чтобы он прибыл в Иран как можно скорее.

Мы будем следить за ходом дела и отсутствием сотрудничества со стороны Зенита», — приводит слова Шарифи Mehr.

В результате Азмун пропустит матч отбора на чемпионат мира — 2022 со сборной Ирака, который состоится в четверг, 27 января.