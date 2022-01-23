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    «Наполи» разгромил «Салернитану»

    «Наполи» — «Салернитана» : счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Салернитаной» со счетом 4:1.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    В составе победителей отличились Жуан Жезус (17-я минута), Дрис Мертенс (45+3), Амир Ррахмани (47) и Лоренцо Инсинье (53).

    Соперник ответил забитым мячом Федерико Бонаццоли (33).

    На 51-й минуте главный арбитр прошедшей встречи удалил с поля защитника гостей Фредерика Весели, получившего вторую желтую карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Салернитана 4:1
    Голы: 1:0 Жуан Жесус (17'), 1:1 Федерико Бонаццоли (33'), 2:1 Дрис Мертенс (пенальти) (45 + 4'), 3:1 Амир Ррахмани (47'), 4:1 Лоренцо Инсинье (пенальти) (53') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо (Alessandro Zanoli, 76'), Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 76'), Станислав Лоботка, Фабиан (Маттео Политано, 64'), Ирвин Лосано (Лоренцо Инсинье, 46'), Пётр Зелиньски, Элиф Элмас, Дрис Мертенс (Виктор Осимхен, 64') Салернитана: Федерико Бонаццоли (Simy, 79'), Wajdi Kechrida, Andrea Schiavone (Павел Ярошински, 36'), Francesco Di Tacchio, Joel Chukwuma Obi, Эдоардо Вергани (Алессандро Руссо, 62'), Filippo Delli Carri, Риккардо Гальоло, Luka Bogdan, Фредерик Весели, Вид Белец Предупреждения: Filippo Delli Carri (23'), Joel Chukwuma Obi (30'), Фредерик Весели (45 + 3'), Фредерик Весели (51')

    «Наполи» набрал 49 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» идет на последней, 20-й строчке с 10 очками.

    6 февраля неаполитанцы сыграют в гостях против «Венеции», а клуб из Салерно в тот же день на своем поле примет «Специю».

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельных играх «Специя» одержала победу над «Сампдорией» (1:0) благодаря голу Даниэле Верде, а «Торино» сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).

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