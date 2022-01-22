«Байер» анонсировал переход Азмуна

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
Контракт иранского форварда с немецким клубом рассчитан до 2027 года. Азмун перейдет в «Байер» на правах свободного агента.
Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года, его контракт истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Азмуна в 25 млн. евро.
🤩 what a good day 🤩 pic.twitter.com/GtBhpTHKiI— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 22, 2022