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    «Байер» анонсировал переход Азмуна

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по окончании сезона-2021/22 продолжит карьеру в леверкузенском «Байере».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Контракт иранского форварда с немецким клубом рассчитан до 2027 года. Азмун перейдет в «Байер» на правах свободного агента.

    Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года, его контракт истекает в конце сезона.

    В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Азмуна в 25 млн. евро.

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