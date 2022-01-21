Габулов: Пока что «Химки» не рассматривают возможность подписания Кокорина

Генеральный директор «Химок»сообщил, что подмосковный клуб пока не рассматривает возможность приглашение нападающего «Фиорентины»

«Мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства.

Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить на считаные минуты.

И стоит учитывать, что в "Фиорентине" есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка.

Кроме того, Европа — это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или еще какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.

Мы, конечно, рассмотрели бы возможность пригласить Кокорина, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы "Фиорентина" рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане. Чтобы была готовность и желание самого Кокорина выступать за "Химки". Пока этой темы нет на повестке дня», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб отказался от идеи подписать Кокорина.

Кокорин в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.