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    ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

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    ФИФА на своем официальном сайте сообщила о введение новых правил аренды игроков, они вступят в силу с июля 2022 года.

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    Новые правила аренды футболистов:

    1. Со следующего сезона обязательным условием аренды является письменное соглашение, в котором прописаны условия аренды (продолжительность, финансовые момент и т.д.);

    2. Минимальный срок аренды — интервал между двумя трансферными окнами;

    3. Максимальный срок аренды — один год;

    4. Будет введён лимит на количество арендованных футболистов между одними и теми же клубами: в течение сезона клуб сможет иметь не более трех футболистов, отданных в аренду одному клубу, и такое же количество игроков, взятых в аренду из одного клуба.

    5. Будет введено ограничение на общество количество аренд за сезон. Переход к данному правилу будет осуществляться постепенно:

    — С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
    — С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов — 7;
    — С 1 июля 2024 года максимальное число игроков отданных/взятых в аренду — 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.

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