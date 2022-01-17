Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны», выступающий на правах аренды за «Бешикташ», не планирует возвращаться в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

Футболист чувствует себя комфортно в турецкой команде и рассчитывает остаться там на более длительный срок.

Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне 31-летний боснийский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Турции и отдал 2 результативные передачи.

«Бешикташ» в 21 матче набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспорт», в 21 встрече набравший 50 очков. Действующий чемпион Турции — «Бешикташ».