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    Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»

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    Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», не планирует возвращаться в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    Футболист чувствует себя комфортно в турецкой команде и рассчитывает остаться там на более длительный срок.

    Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне 31-летний боснийский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Турции и отдал 2 результативные передачи.

    «Бешикташ» в 21 матче набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспорт», в 21 встрече набравший 50 очков. Действующий чемпион Турции — «Бешикташ».

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