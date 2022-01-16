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    СМИ: Дембеле больше не будет играть за «Барсу». Француз не договорился с клубом о новом контракте

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    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле отказался продлевать контракт с клубом.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, французский футболист хотел зарабатывать не менее 40 миллионов евро за сезон.

    Кроме того, Дембеле рассчитывал получить в качестве бонуса по 20 миллионов евро для себя и своего агента.

    В «Барселоне» отказались принимать финансовые условия 24-летнего вингера, несмотря на то, что главный тренер команды Хави ранее называл его важной частью проекта.

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    • В связи с этим «Барса» больше не будет задействовать Дембеле в оставшихся матчах текущего сезона. Летом Усман покинет клуб в качестве свободного агента.

    Дембеле провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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