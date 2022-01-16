СМИ: Дембеле больше не будет играть за «Барсу». Француз не договорился с клубом о новом контракте

Полузащитник «Барселоны»отказался продлевать контракт с клубом.

По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, французский футболист хотел зарабатывать не менее 40 миллионов евро за сезон.

Кроме того, Дембеле рассчитывал получить в качестве бонуса по 20 миллионов евро для себя и своего агента.

В «Барселоне» отказались принимать финансовые условия 24-летнего вингера, несмотря на то, что главный тренер команды Хави ранее называл его важной частью проекта.

В связи с этим «Барса» больше не будет задействовать Дембеле в оставшихся матчах текущего сезона. Летом Усман покинет клуб в качестве свободного агента.

Дембеле провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.