СМИ: Дембеле больше не будет играть за «Барсу». Француз не договорился с клубом о новом контракте

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
По информации испанского журналиста Жерара Ромеро, французский футболист хотел зарабатывать не менее 40 миллионов евро за сезон.
Кроме того, Дембеле рассчитывал получить в качестве бонуса по 20 миллионов евро для себя и своего агента.
В «Барселоне» отказались принимать финансовые условия 24-летнего вингера, несмотря на то, что главный тренер команды Хави ранее называл его важной частью проекта.
В связи с этим «Барса» больше не будет задействовать Дембеле в оставшихся матчах текущего сезона. Летом Усман покинет клуб в качестве свободного агента.
Дембеле провел в текущем чемпионате Испании шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.